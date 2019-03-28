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Karaman'da en çok kitap okuyan çocuklar ödüllendirildi

Karaman’da en çok kitap okuyan 3 öğrenciye ödülleri verildi.

Karaman'da en çok kitap okuyan 3 öğrenciye ödülleri verildi.


Karaman'da İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Kütüphanelerinde en çok kitap okuyan 3 öğrenciye "En Çok Kitap Okuyan Öğrenci" ödülleri verildi. Bu kapsamda Ahmet Altınay Halk Kütüphanesinden Cennet Aysu Göksoy, Kayserilioğlu Halk Kütüphanesinden Fatma Zişan Demir ve Karaman Halk Kütüphanesinden Yusuf Öztürk ödül almaya hak kazanan öğrenciler oldu. Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere ödülleri ise Karaman Valisi Fahri Meral ve İl Kültür Turizm Müdürü Özlem Koçak tarafından verildi. Programda ayrıca Vali Fahri Meral ve eşi Zehra Meral tarafından etkinliğe katılan anaokulu öğrencilerine boyama kitabı hediye edildi.

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