Karaman'da en kaliteli sağlık hizmetini vermek için çalışmalar devam ediyor

Adnan Kurşun, Karaman'da verilen sağlık hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekleme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

İl Müdürü Kurşun, beraberinde İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aykut Emre Yıldırım ve Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Cemal Korkmaz ile 2022 yılında bakım ve onarımı tamamlanarak personel ataması gerçekleşen, merkez ve köylerdeki sağlık tesislerini gezerek inceledi. Kazımkarabekir İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Başkışla ve Aybastı Köyü Sağlıkevi, Bucakkışla 112 İstasyonu ile Sağlıkevi, merkez 3 ve 7 Nolu Aile Sağlığı merkezlerini ziyaret eden Kurşun, tesislerde sunulan sağlık hizmeti ve yatırımlar hakkında bilgiler aldı. İl Müdürü Kurşun, Karaman'da verilen sağlık hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekleme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanemizin onarım gerektiren kısımlarını tamamladık. Başkışla ve Aybastı köylerinde bulunan sağlık evlerimizin tadilatlarını tamamladıktan sonra bu tesislere ataması yapılan ebe arkadaşlarımızı yerinde ziyaret ettik. Bucakkışla köyünde bulunan ve onarımını yaptığımız sağlık evi ile 112 istasyonunun da iki adet lojmanıyla birlikte tefrişatını tamamlayarak hizmete aldık. Bizim buradaki amacımız ilimizin kılcal damarlarındaki sağlık hizmetlerimizi de en kaliteli seviyeye çıkarmaktır. Bucakkışla 112 İstasyonu ile birlikte bölgede muhtemel vakalara daha hızlı müdahale edebileceğiz. Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan noktada bu istasyonu faaliyete geçirmemiz, bölgede bulunan vatandaşlarımıza hizmet noktasında bize 50 dakika kazandırmıştır" dedi.