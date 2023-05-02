Karaman'da Endokrin Polikliniğinde yeni ultrason cihazı ile hizmet kalitesi arttı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Yusuf Karadeniz yaptığı açıklamada, yeni alınan ultrasonografi cihazı ile endokrin polikliniklerinde rutin olarak uygulanan tiroid, paratirod, boyun lenf bezlerinin görüntüleme ve biyopsi işlemlerinin yanı sıra; tiroglobulin yıkama, paratiroid yıkama işlemi gibi sınırlı merkezlerde yapılabilen işlemlerin de daha güvenli ve başarılı bir şekilde uygulanabileceğini ifade etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşcı, Karaman halkına zamanında ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için doktorundan personeline tüm hastane olarak azami gayreti sarf ettiklerini söyledi. Ayrıca yeni ultrasonografi cihazının hastaneye kazandırılması hususunda desteklerini esirgemeyen başta Karaman Valisi Tuncay Akkoyun olmak üzere Karaman İl Özel idaresi ve milletvekillerine Karaman halkı adına müteşekkir olduklarını da dile getirdi.