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Karaman'da esrar operasyonu: 2 şahıs adliyede

Karaman’da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 565 gram esrarla 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Karaman'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 565 gram esrarla 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen H.N. ve D.U. isimli şahısları 565 gram esrar ve 1 adet pompalı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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