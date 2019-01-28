Karaman'da esrar operasyonu: 2 zanlı adliyede

Karaman'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 105 gram esrar ele geçirilirken 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine takibe aldıkları B.E. ve S.U. isimli şahısların evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler 3 kilo 105 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.