Karaman'da esrar operasyonu

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 1 şahıs, polis tarafından yakalandı.
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 1 şahıs, polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Y.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde duyum alan Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları Y.K.'yi 500 gram esrar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.K. adliyeye sevk edildi.