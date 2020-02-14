İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da ev yangını korkuttu

Karaman’da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.

Karaman'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.


Yangın, sabaha karşı saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mustafa A.'ya ait olduğu öğrenilen evde bir anda yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.