İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da fabrika yangını

Karaman’da bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Karaman'da bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde başlayan yangına müdahale ediliyor.


Yangın, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş olay yerine gelirken, TOMA aracının da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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