Karaman'da fasıl konseri

Karaman'da, Uluslararası Mevlana Vakfı Musiki Topluluğu tarafından fasıl konseri verildi.

Karaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde, “Fasl-ı Bahar ve Erol Sayan Şarkıları” isimli konser Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Konsere, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Hz. Mevlana'nın 22. Kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Uluslararası Mevlana Vakfı korosu, Türk Tasavvuf ve Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdi.