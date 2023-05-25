Karaman'da fide tüplerinde ekilmiş kenevir ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fide tüplerinde kenevir yetiştiren ve ellerindeki ruhsatsız tabancayı satmak için müşteri aradığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bazı şahısların evlerinde kenevir yetiştirdikleri ve ellerindeki ruhsatsız tabancayı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve fide tüplerinde fidelenmiş ve tohumlanmış şekilde 966 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili, U.P. (45), H.B. (47) ve M.Ç. (43) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden U.P. ve H.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.