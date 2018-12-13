Karaman'da futbol genç erkekler il birinciliği müsabakaları sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlediği Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

2018-2019 yılı Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları 7 okul takımından yaklaşık 216 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Yunuskent Futbol Sahasında 5 gün boyunca devam eden müsabakaların son gününde Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi ve Larende Anadolu Lisesi üçüncülük, dördüncülük maçında karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka Larende Anadolu Lisesinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Şampiyonun belirleneceği final karşılaşması ise Spor Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi takımları arasında oynandı. Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Spor Lisesi 2-1'lik skorla kazandı. Final maçını 2-1 kazanan Spor Lisesi düzenlenecek grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazanan takım oldu. Müsabakalarda oluşan genel sıralamada ise, Spor Lisesi birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Larende Anadolu Lisesi üçüncü, Andullah Tayyar Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende takımlara kupa ve madalyalar İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Cavit Bardak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Alparslan Demir tarafından verildi.