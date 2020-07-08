Karaman'da gece yarısı polisten şok asayiş ve trafik uygulaması

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kentin iki ayrı noktasında düzenlenen uygulamaya, çok sayıda sivil ve resmi polis katıldı. Oluşturulan noktalarda durdurulan araçların içerisi ve bagajları tek tek aranırken, şahısların da kimlik sorgusunun yapıldığı uygulama yaklaşık 3 saat sürdü. Durdurularak arama yapılan bazı araçların içerisinde bulunan alkol şişeleri ile beyzbol sopaları ise dikkatlerden kaçmadı. Uygulamanın sonunda ekipler, 122 kişiyi kimliklerinden sorgularken, 64 aracı da kontrol etti. Alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. Denetimlerde 1 motosiklet ve 4 araçta trafikten men edilerek oto parka çekilirken, toplamda 10 araca 11 bin 994 lira para cezası kesildi. Başka suç unsurunun bulunmadığı uygulamada emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve refahı için kent genelinde ekiplerin sık sık bu tür şok uygulamalar yapacağını söyledi.