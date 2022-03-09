Karaman'da “Geçmişten Günümüze” defilesi

Karaman Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Karamanlı kadınlar için bu yıl geniş çapta bir kutlama programı tertip edildi. 7 Mart'ta el işleri ile uğraşan hanımların atölye çalışmalarından oluşan “İçimizdeki Renkleri Doğaya Nakşedelim” isimli sergiyle başlayan etkinliklerin ikinci gününde, geçmişten günümüze moda esintilerini taşıyan kıyafet defilesi gerçekleştirildi. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezindeki defile öncesinde “Kadın” isimli resim sergisinin açılışı yapıldı. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından açılan sergide Mümine Hatun Hanımlar Lokali kursiyerleri tarafından yapılan kare kalem çalışmalar sergilendi. Resim sergisinin ardından başlayan “Geçmişten Günümüze” defilesi ise yoğun katılımla gerçekleşti. Üç bölümden oluşan defilede; Karaman'ın yöresel kıyafetleri, Cumhuriyet dönemi kıyafetleri ve Karaman'ın önemli şahsiyetlerinin giysilerinden oluşan kıyafetler büyük bir ilgiyle izlendi. Defileyi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin, davetliler ve kadınlar izledi.