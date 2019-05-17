Karaman'da ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' final müsabakaları ile sona erdi.

Karaman'da unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yaşatılması ve çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak sokakta akranlarıyla oynamalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakaları sona erdi. Karaman Valisi Fahri Meral'in de minik öğrencileri yalnız bırakmadığı final müsabakalarında 19 okuldan 400 öğrenci düzenlenen oyunlarda birinci olabilmek için yarıştı. Elden ele ve çember oyunlarında öğrencilerin mücadelesini ilgiyle izleyen Vali Meral, yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final etabında Elden Ele, Çember ve Halat Çekme kategorilerinde düzenlenen yarışmalar sonunda dereceye giren okullar ise şöyle oluştu; Elden Ele Oyunu kategorisinde; İsmet İnönü İlkokulu birinci, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu ikinci, Vali Ali Akan ilkokulu üçüncü, Çember Oyunu kategorisinde; Gazi İlkokulu birinci, Yavuz Sultan Selim İlkokulu ikinci, Mehmet Çavaş İlkokulu üçüncü, Halat Çekme kategorisinde; Vali Ali Akan İlkokulu birinci, Piri Reis İlkokulu ikinci, Yem Sanayi İlkokulu üçüncü oldu.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakalarını başarıyla tamamladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve çocuklarda sportif faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Geleneksel Çocuk Oyunları' şenliğine öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl 10 okuldan 2 bin öğrencimizin yer aldığı şenliklerde bu yıl 24 okuldan 6 bin öğrencimize ulaştık. İl Müdürlüğü olarak bu sayıyı her yıl arttırarak devam ettirme çabasında olacağız. Çünkü gençlik bizim gençliğimiz ve geleceğimiz” dedi.

Final etabı sonunda dereceye giren okullara kupaları Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek tarafından verildi.