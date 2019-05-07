Karaman'da genç sağlıkçılara EKG eğitimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlk ve Acil Yardım Derneği (İLKAYDER) tarafından ‘İlk ve Acil Yardım, EKG Pratik Analizi ve Ölümcül Ritimler' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şeref Maden'in selamlama konuşması ile başlayan seminer İLKAYDER Başkanı İsa Çiçek'in açılış konuşması ile devam etti. Derneğin faaliyetleri ve geleceğe dönük projelerinden bahseden Çiçek, düzenlenen eğitimin öğrencilerin bilgi ve tecrübe kazanmaları açısından faydalı olacağını belirtti.

Karaman Halk Sağlığı Müdürü Musa Şahin ise İLKAYDER'in yapmış olduğu hizmetlere değinerek, “İLKAYDER, gerek buradaki öğrenci arkadaşlarımıza gerekse vatandaşlarımıza verdiği destekle sağlık alanında büyük bir açığı kapatıyor. Kendilerine bu özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimizin her biri sağlık ordusunun birer neferi olarak mezuniyet sonrasında aramıza katılacaklar. Bu tip eğitimler sizleri mezuniyet sonrasında karşılaşacağınız vakalara hazırlama konusunda iyi bir fırsat. Eğitimin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Karaman Devlet Hastanesi Acil Uzmanı Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, ‘İlk ve Acil Yardım, Ekg Pratik Analizi ve Ölümcül Ritimler' konulu seminerini verdi. Seminerin ilk bölümünde kalp kasının fizyolojik özelliklerinden bahseden Uzm. Dr. Yurdakul, EKG'nin tarihçesi ile EKG'nin doğru çekilmesi, doğru okunması ve yorumlanması ile ilgili teknik bilgileri öğrencilerle paylaştı. Seminerin ikinci bölümünde ise öğrencilerle birlikte EKG örnekleri üzerinden yorumlamalarda bulunan Uzm. Dr. Yurdakul, öğrencilere ölümcül ritimlerin hangi şartlarda gerçekleştiğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Seminer, plaket takdiminin ardından sona erdi.