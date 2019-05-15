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Karaman'da ‘Gençlik Haftası' kutlamaları başladı

Karaman’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri başladı.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri başladı.


Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Milli Mücadelenin fiilen başladığı, hedefe varan yolda atılan ilk adım olan 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaş katıldı.

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