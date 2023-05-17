Karaman'da Gençlik Haftası tenis müsabakaları sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Gençlik Haftası Tenis müsabakaları 11-13, 13-18 ve +18 yaş kategorilerinde 80 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Atatürk Spor Kompleksi Açık Tenis Kortunda 7 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Aktaş, Kazımkarabekir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şakir Çolak, tenis il temsilcisi Musa Çimen, tenis antrenörleri Adem Alpsoy ve Rüveyda Tırtar tarafından verildi.