Karaman'da geri dönüşüm parkında çalışmalar başladı

Karaman Belediyesinin projelerinden biri olan ve yapımında geri dönüşümden elde edilen materyallerin kullanılacağı Geri Dönüşüm Parkı'nda çalışmaların başladığı bildirildi.

Karaman Belediyesi çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Başakşehir Mahallesine geri dönüşüm parkı yapıyor. 2. TOKİ ve 11 Nolu Sağlık Ocağı arasındaki alan üzerinde yapımına başlanan parkta yer alacak her şey, geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyallerden yapılacak. Park içerisinde, çocukların güvenle oynayabileceği oyun grupları ve eğlence alanları, otopark, yürüyüş yolları ve kamelyalar yer alacak.