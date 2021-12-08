Karaman'da göçükte hayatını kaybeden 3 çocuk babası toprağa verildi

Karaman'da kazdığı çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk babası toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Başkışka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Hasan Hüseyin Önal, kendi arazisini sulamak amacıyla suyun birikmesi için çukur kazdığı esnada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Hasan Hüseyin Önal, köylüler tarafından göçük altından çıkarılarak çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Hüseyin Önal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Hasan Hüseyin Önal için Başkışla köyünde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Önal'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve köy halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Hasan Hüseyin Önal'ın cenazesi köy mezarlığında dualarla defnedildi.