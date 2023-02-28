Karaman'da gönüllü öğretmenlerden oluşan eğitim ekibi Hatay'a gitti

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan 12 kişilik eğitim ekibi deprem bölgesinde açılacak olan okulların hazırlanmasında aktif rol almak için Hatay'a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin akabinde harekete geçen Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul müdürleri ile öğretmenlerden oluşan 12 kişilik eğitim ekibi Hatay'a gönderildi. Eğitim ekibi, deprem sonrası bölgede açılacak okulların eğitim öğretime hazırlanmasında bölgedeki eğitimcilerle koordineli bir şekilde çalışacak. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasından Hatay'a gönderilen ekibi uğurlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, deprem bölgesinde açılacak okulların hayatın normalleşmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Çalışkan, “Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afetin açtığı yaraları sarmak için ilk andan itibaren bölgede bulunan AKUB ekibimiz, psikososyal destek ekibimiz ve mobil mutfaklarımızla kurum olarak elimizden geldiğince insani, ayni ve nakdi yardımlarımızı bölgeye ulaştırmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da eğitim öğretime ara verildi. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde deprem bölgesinde açılacak okulların eğitim öğretime hazırlanması için gönüllü okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizden oluşan eğitim ekibimizi Hatay'a gönderdik. Ekibimiz bölgedeki eğitimcilerle birlikte koordineli bir şekilde çalışacak. Bu çalışmada yer alan idareci ve öğretmenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.