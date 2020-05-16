İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da gözaltına alınan silah kaçakçısı adliyeye özel koruyucu kıyafetle getirildi

Karaman’da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafet giydirilerek getirildi.

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafet giydirilerek getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahsı bir süre takibe alan ekipler, yaptığı operasyonla M.K.'yı 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 1 adet ses ve gaz tabancası, 1 adet dürbün ve 12 adet fişekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.K. korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafetle adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.