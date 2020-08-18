Karaman'da gurbetçilere Covid-19 testi yapılıyor

Verilmeye başlanılan hizmetle ilgili açıklamada bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz, gurbetçi vatandaşlarımızın geldikleri ülkelerin bazıları son 48 saat içerisinde sonucu alınmış PCR testi istemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın gümrük kapılarında mağduriyet yaşamamaları için Sağlık Bakanlığımızın da talimatlarıyla ilimizde gurbetçi Covid-19 birimi kurmuş bulunmaktayız. İşlerinin daha hızlı ve en az riskle halledilebilmesi için bu birimden sadece yurt dışına çıkış yapacak olan vatandaşlarımız faydalanmaktadır. Yurt dışına çıkışlarını bilet, pasaport gibi evraklarla kurumumuza bildiren vatandaşlarımızın Covid-19 testi özverili bir şekilde yapılarak test sonuçları en kısa sürede teslim edilmektedir” dedi.

Gurbetçiler, hastanenin ücretli veznesinde kayıtlarını yaptırdıktan sonra haftanın her günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Covid-19 testlerini yaptırabilecekler.