İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Karaman Valisi Fahri Meral, son çıkan kararname ile Karaman Adliyesi’nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar için verilen veda yemeğine katıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, son çıkan kararname ile Karaman Adliyesi'nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar için verilen veda yemeğine katıldı.


Polisevinde düzenlenen veda yemeğine, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Baro Başkanı Oktay Yılmaz, savcı ve hakimler ile daire müdürleri ve adliye personeli katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Vali Fahri Meral, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanması nedeniyle Başsavcı Yılmaz ve tayini çıkan savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Meral, savcı ve hakimlere Karaman'da görev yaptıkları süre zarfında kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.


Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ise, başta Vali Fahri Meral olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin şahsına, adliye, savcı ve hakimlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Veda yemeği, Vali Fahri Meral'in Karaman'da yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başsavcı Ali İrfan Yılmaz'a günün anısına çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.