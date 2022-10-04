Karaman'da hasta yaban keçisi koruma altına alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarma tarafından hasta ve bitkin halde bulunan yaban keçisi tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, Bozdağ Kayak Merkezi bölgesinde devriye attığı esnada hasta ve bitkin haldeki yaban keçisiyle karşılaştı. Dişi yaban keçisini yakalayarak muhafaza altına alan ekip, daha sonra tedavisinin yapılması için Ermenek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.