Karaman'da “Hayata ve Edebiyata Dair” konulu konferans

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karamanoğlu Mehmetbey İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, araştırmacı yazar Hayati İnanç, "Hayata ve Edebiyata Dair" konulu konferans verdi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak yazar Hayati İnanç katıldı. Konferans, Karamanoğlu Mehmetbey İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Adile Uyar'ın açılış konuşması ile başladı. Uyar, konuşmasında, "Bir süredir yoğun emekle gerçekleştirdiğimiz yazar-okur buluşmalarımızın bugünkü konuğu Sayın Hayati İnanç. Sayın yazarımıza Karaman halkı ile buluşmaları konusundaki destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından araştırmacı yazar Hayati İnanç, “Hayata ve Edebiyata Dair” konulu konferansını gerçekleştirdi. Program, Hayati İnanç'a hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Konferansı, Karaman Valisi Fahri Meral, daire müdürleri, aileler ve çok sayıda vatandaş dinledi.