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Karaman'da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için mevlit okutuldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçi için mevlit okutuldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçi için mevlit okutuldu.


Ermenek Belediyesi ve İlçe Müftülüğü, ilçede 28 Ekim 2014 yılında yaşanan maden kazasının 5'nci yıl dönümü nedeniyle cuma namazı öncesinde Sipas Camisi'nde, hayatını kaybeden işçiler için mevlit okuttu. Mevlide hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınları da katıldı.


Mevlit sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

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