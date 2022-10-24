Karaman'da hemşire kuzenini silahla vuran şahıs, aynı silahla kendini vurdu

Karaman'da bir kişi, sağlık ocağında hemşire ola teyzesinin kızının silahla vurduktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan hemşire ve saldırgan kuzeni hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin B. (28), platonik aşk duyduğu ve teyzesinin kızı olduğu öğrenilen Emine A.'nın (26), görev yaptığı 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Hemşireler odasında Hüseyin B. ile Emine A., arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Hüseyin B., belinden çektiği silahla Emine A.'ya ateş ederek vurdu. Daha sonra Hüseyin B., aynı tabanca ile kendini vurdu. Odadan gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine sağlık merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hemşire ile Hüseyin B., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan hemşire ve kuzeninin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Aile Sağlık Merkezi önünde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından sağlık merkezindeki tedbirler kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.