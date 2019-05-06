Karaman'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Karaman'da meteorolojiye ait ölçüm istasyonunun güneş panelleri ile aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale köyü İncesu mevkisinde Karaman Meteoroloji İl Müdürlüğüne ait ölçüm istasyonuna ait güneş paneli ve aküsünün çalınması olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.B. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 3 adet güneş paneli, 5 adet akü,1 adet şarj dinamosu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli H.B. ve aynı evde birlikte yaşadığı S.I. isimli şahısların, merkeze bağlı Güçler köyü mülki sınırları içerisindeki ve Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada da toplam 36 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B ve M.D tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kanarken, S.I serbest bırakıldı.