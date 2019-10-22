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Karaman'da hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı Konya'da yakalandı

Karaman’da bir taş ocağından hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 kişi, jandarmanın takibi sonucu Konya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da bir taş ocağından hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 kişi, jandarmanın takibi sonucu Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.


Hırsızlık olayı merkeze bağlı Dereköy'de bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağında bulunan tır kantarı ve iş makineleri kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan kantar ve iş makinelerinin Konya'da bir hurdacıda olduğunu belirledi. Konya'ya giden ekipler çalınan malzemeleri hurdacıda bulurken, düzenlediği operasyonla hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen R.D, Ü.K, M.Z. ve H.Y'yi kıskıvrak yakaladı. Daha sonra Karaman'a getirilen 4 zanlı İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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