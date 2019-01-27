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Karaman'da hırsızlık zanlısı 3 kişiden 2'si tutuklandı

KARAMAN (İHA) – Karaman’da çok sayıda su kuyusu ile bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

KARAMAN (İHA) – Karaman'da çok sayıda su kuyusu ile bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez ve Kazımkarabekir ilçesinde su kuyuları ve bağ evlerinde hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.G. (33), M.B. (30) ve R.B. (34), isimli kişiler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla zanlıların evinde arama yapan ekipler, 7 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, elektrikli iş aletleri, tarım aletleri, akü, jeneratör, inşaat malzemesi, beyaz eşya ve enerji nakil hatlarında kesilmiş kablo ele geçirdi. Zanlılar ayrıca Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait şantiyeden 4 adet lavabo ile bir bağ evinden de polis yeleği ve akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.B. ile M.G. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, R.B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarmanın yaptığı bu operasyonla 31 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

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