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Karaman'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karaman’da, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen 36 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen 36 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Öğle namazını müteakip Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kılınan gıyabi cenaze namazına, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İl Müftü yardımcısının kıldırdığı namazın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Namaza bazı vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı görüldü.

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