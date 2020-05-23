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Karaman'da iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman’da uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi hapların ticaretini yaptıkları ileri sürülen T.B., C.B. ve D.A. isimli kişileri düzenlediği çalışma ile yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, çeşitli isimlerde 335 adet hap ele geçirildi.


Diğer operasyonda ise, polis ekipleri Y.K. isimli şahsın şehir dışından Karaman'a uyuşturucu madde getirip satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu Y.K. şehir girişinde yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde arama yapan polis, paket halinde 8 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 395 lira para ele geçirdi.


Her iki olayında şüphelisi 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

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