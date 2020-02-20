İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Karaman’da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği Afganistan uyruklu G.M.A'yı yakaladı. Ekipler şahsın üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı diğer bir operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen G.T. ve D.T. yakalandı. Ekipler şahısların üzerinde 9 adet uyuşturucu hap ile 36 gram esrar ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.