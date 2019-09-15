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Karaman'da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

Karaman’da hasadı yapılan mısır tarlasında baygın halde bulunan 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da hasadı yapılan mısır tarlasında baygın halde bulunan 2 genç hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 14.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan mısır tarlasında 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerlerinde kimlik bulunmadığı için isimleri öğrenilemeyen 2 gencin aşırı derecede alkol almalarından dolayı baygın olduklarını tespit etti. Kendinde olmayan gençler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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