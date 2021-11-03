Karaman'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Karaman'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı. Çatışmaya müdahale eden sivil polis ekibinin aracı ile park halindeki 4 otomobilde kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Olay, gece saat 23.55 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine S.S. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, olayın üzerine gelen sivil polis ekibi de çatışmanın ortasında kaldı. Ekibin telsizle yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.S, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Geniş güvenlik önleminin alındığı caddede olay yeri inceleme ekibi çalışma yaparken, yerde tüfek ve tabancaya ait 20 adet boş kovan bulundu. Çatışmada olaya müdahale eden sivil polis aracı ile park halindeki 4 otomobilde kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Polis, kısa sürede olaya karışarak kaçtığı ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.