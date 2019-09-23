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Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Karaman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak'taki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Y. yönetimindeki 70 M 0192 plakalı yolcu minibüsü ile içinde tarım işçilerinin bulunduğu Yusuf B. idaresindeki 70 DE 856 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü kontrolden çıkarak bir bahçe kapısından içeri girdi. Kazada her iki minibüste bulunan toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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