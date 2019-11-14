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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmet S. yönetimindeki 70 F 0094 otomobil ile Bekir D. idaresindeki 70 AJ 144 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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