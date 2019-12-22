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Karaman'da iki otomobil ?arp??t?: 5 yaral?

Karaman’?n Kaz?mkarabekir il?esinde iki otomobilin ?arp??mas? sonucu meydana gelen trafik kazas?nda 5 ki?i yaraland?.

Karaman'?n Kaz?mkarabekir il?esinde iki otomobilin ?arp??mas? sonucu meydana gelen trafik kazas?nda 5 ki?i yaraland?.


Kaza, il?enin Ba?lar mevkisindeki ba? yolu ?zerinde meydana geldi. Al?nan bilgiye g?re, B.G. (42) y?netimindeki 70 AAB 118 plakal? otomobil ile M.A.G. (40) idaresindeki 70 DU 165 plakal? otomobil kafa kafaya ?arp??t?. Kazada s?r?c?lerle, otomobillerde bulunan M.K. (13), V.G.(19) ve Y.A. (70) yaraland?. Yaral?lar ambulanslarla kald?r?ld?klar? Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman ?zel Sel?uklu Hastanesi'nde tedavi alt?na al?n?rken sa?l?k durumlar?n?n iyi oldu?u ??renildi.


Kazayla ilgili soru?turma ba?latt?.

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