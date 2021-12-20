Karaman'da il özel idaresi kışa hazır

Karaman'da yaşanabilecek yoğun kar yağışına karşı il özel idaresi karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, beraberindeki AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile birlikte il özel idaresini ziyaret ederek Genel Sekreter Ali Yener Terlemez'den hazırlıklarla ilgili bilgiler aldı. Vali Işık, kurumun envanterinde bulunan araçların denetimini bizzat yerinde uygulayarak, zorlu kış ayının birlikte yoğun kar yağışının neden olabileceği olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve vatandaşların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması noktasında il özel idaresinin ekipman ve araçlarının 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak şekilde tam donanımlı bir şekilde hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Vali Işık ve milletvekilleri daha sonra kurum bünyesindeki tamir bakım atölyesinde de incelemelerde bulunarak bir süre sohbet ettiği kurum personellerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilediler.