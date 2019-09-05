Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

Karaman'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı İl Müdürü Abdurrahman Kurt başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirilmesi yapıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek toplantıya başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, daha iyi bir eğitim ortamı için yeni binaların yanında fiziki ortamların da yenilenmesine yönelik yaz boyu süren çalışmalarla hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Ayrıca toplantıda, eğitim yatırımları, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar, okulların fiziki durumları, okul güvenlik önlemleri ve servislerine yönelik yürütülen çalışmalar, ders kitapları, öğrenci kayıtları, öğrenci ve öğretmen motivasyonu gibi konular görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri, ilçelerinde yürütülen eğitim öğretim çalışmaları ve hazırlıklarla ilgili bilgilendirmelerin ardından istek ve görüşlerini İl Müdürü Abdurrahman Kurt'a iletti. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.