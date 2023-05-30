Karaman'da ilk hacı kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Karaman'da hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 190 kişilik ilk kafile dualarla uğurlandı.

Hacı adayları için Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama törenine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kısa bir konuşma yapan Belediye Bakanı Savaş Kalaycı, "Hacılarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız gidip gelmeyi Allah nasip etsin inşallah. Tüm sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Allah ziyaretlerinizi şimdiden kabul eylesin. Bizlere de dua edin, bizlerden de selam götürün" dedi.

Vali Tuncay Akkoyun da yaptığı konuşmada, "Hac, hayatımızdaki en önemli dönüm noktasıdır. Mümin yüreklerdeki en önemli heyecandır, arınmaktır, bağışlanmaktır. En sevgiliye vuslattır. Hac ibadeti Hazreti Peygamber'e, Beytullah'a yolculuktur. Yolculuğunuz mübarek olsun. Rabbim hac ibadetinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim herkese nasip eylesin. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından ilk hacı kafilesi dualar ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.