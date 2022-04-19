Karaman'da ilk kez beyincik sarkması ile beyin tümörü ameliyatı yapıldı

Hastaneye duruş ve yürüme bozukluğu şikayetiyle başvuran 38 yaşındaki Cevdet Çopur'da beyincik sarkması, sol kol ve bacakta güçsüzlük şikayeti ile başvuran 48 yaşındaki Asım S'de de beyin tümörü tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Lokman Kıran tarafından başarılı bir şekilde yapılan beyincik sarkması ve beyin tümörü ameliyatı sonrası her iki hastada sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası hastaları bir süre gözlem altında tuttuklarını belirten Uzm. Dr. Lokman Kıran, “Beyin cerrahi polikliniğine başının arka kısmında şiddetli ağrı, iki kolda uyuşma, yürüme bozukluğu ve uyku apnesi şikayetleri ile başvuran hastaya muayenesi sonrasında servikal mr görüntülemesi yapıldı ve chiari sendorumu tanısı kondu. Bu hastalık halk arasında beyincik sarkması olarak bilinmektedir. Serebllum tonsillerinin foraman magnuma migre olması ile medulla spinalis basisi oluşmaktadır. Bu hastalığın sebep olduğu uyku apnesi ani ölüme neden olabilmektedir. Kliniği nedeniyle hastaya cerrahi önerdik. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk olma özelliği taşıyan bu ameliyat çağın gerektirdiği son teknoloji eşliğinde tecrübeli hemşire ve personelimizin desteği ile başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası uyanan hastamız tedbir amaçlı bir gün yoğun bakıma alındı. Ertesi gün servise alınan hasta şifa ile taburcu edildi" dedi.

Beyin tümörü ameliyatı olan hasta için ise Uzm. Dr. Lokman Kıran, “Acil servise sol kol ve bacakta güçsüzlük şikayeti ile başvuran hastanın çekilen beyin tomografi ve beyin MR' ında beyin tümörü tespit ettik. Hastaya medikal tedavi başlanmış olup hastanın güç kaybının ilerlemesi üzerine cerrahi kararı verdik ve teknolojinin tüm imkanlari kullanılarak şehrimizde beyin tümörü ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Hastamız tedbiren bir gece yoğun bakıma alındı ve ertesi gün servise çıkarıldı" dedi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz ise sağlık hizmeti sunabilmek için her türlü ekipman ile cihazların mevcut olduğunu ve alanında tecrübeli doktorların özverili çalışmaları ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.