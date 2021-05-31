Karaman'da ilk laparoskopik gastrit bypass ameliyatı yapıldı

Karaman'da ilk defa vücut kitle indeksleri 40 ve üzeri olan bir hastaya laparoskopik yöntemle laparoskopik gastrik bypass ameliyatı yapıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kapalı gastrik bypass ameliyatının başarıyla yapıldığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Salih Toprak, "Hastanemizde ilk defa obezite ve tip 2 diyabet rahatsızlığı olan hastamız için laparoskopik gastrik bypass operasyonunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Karamanlı hemşerilerimize de bu konuda hizmet vermeye başlamanın sevinci içerisindeyiz. Hastamız gayet iyi ve bugün taburcu ediyoruz. Obezite dünyada olduğu gibi ülkemiz için de ciddi bir sağlık sorunudur. Öncelikle kişilerin dengeli beslenme ve hareketli yaşam tarzıyla kilolarını kontrol etmelerini istemekteyiz. Buna rağmen kilo veremeyen kişilere egzersiz, diyet önerileri yaparak kilo vermelerini sağlamaya çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre vücut kitle indeksi 35 ve üstü olan kişilerin ek hastalıkları varsa veya vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan hastalarımızı, endokrinoloji ve psikiyatri muayeneleri yapıldıktan sonra uygun olmaları halinde ameliyat etmekteyiz. Genel olarak laparoskopik gastrik bypass, laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide), ayrıca tip2 diyabet için ameliyatlar yapmaktayız” dedi.

Ameliyatı başarılı bir şekilde yapılan hasta Selma Polat ise kendisini ameliyat eden doktorla ile hastane personeline teşekkür etti.