Karaman'da İmam Hatipliler Derneği'nden Gülşen hakkında suç duyurusu

Ünlü şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri üzerine Önder İmam Hatipliler Derneği Karaman Şubesi basın açıklaması yaparak, suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Gülşen'in konser esnasında bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuldu. Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı Karaman Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı. Karaman Adliyesi önünde yapılan açıklamada konuşan Karaman Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Mehmet Sarı, ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Karaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Sarı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün İmam Hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Önder İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız" dedi.

Açıklamanın ardından dernek yöneticileri adliye binasına girerek suç duyurusunda bulundu.