Karaman'da iş kazası: 1 ölü

Karaman'da briket fabrikasında inşaat makinesinin çarptığı işçi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, briket üretim fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Erduran (35), briket taşı indirirken makinenin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erduran, daha sonra kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.