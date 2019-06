Karaman'da Jandarma Teşkilatının 180'nci Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı

Karaman'da Jandarma Teşkilatının 180'nci Kuruluş Yıl Dönümü düzenlenen törenle kutlandı

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen kutlama programı öncesi İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra kutlama programına Karaman Valisi Fahri Meral'de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180'inci Yıl Dönümünü gururla kutlamanın mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Fahri Meral, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte jandarma stantlarını gezerek bilgiler aldı. Vali Meral, törene getirilen jandarmanın bomba, iz sürme ve narkotik köpeklerini sevdi.

Kutlama törenine, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri, gaziler, askeri personel ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.