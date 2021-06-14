Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen kutlama programı öncesi İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Şahin, Jandarma Teşkilatı kuruluşunun 182. yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Başarılarla dolu 182 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" dedi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri ve askeri erkan katıldı.