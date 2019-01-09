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Karaman'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın bir evde yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 227 adet bronz sikke, 7 adet tarihi obje ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 227 adet bronz sikke, 7 adet tarihi obje ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir duyum üzerine K.D. (54) isimli şahsın köyde bulunan evinde mahkeme kararıyla arama yaptı. Yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 227 adet bronz sikke, 7 adet tarihi obje, ruhsatsız 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ile birlikte metal arama detektörü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, K.D. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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