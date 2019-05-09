Karaman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karaman'da jandarmanın park halindeki traktör römorkunda yaptığı aramada 147 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu yönünde duyum alması üzerine B.D isimli şahsın ev ve araçlarında mahkeme kararı ile arama yaptı. Narkotik köpeği eşliğinde arama yapan ekipler, şahsın evinin önünde park halinde bulunan traktör römorkunun malzeme dolabı içerisinde 147 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.