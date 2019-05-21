Karaman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gökçe köyünde oturan C.K. isimli şahsın evinde esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği yönünde duyum aldı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, mahkeme kararıyla şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 861 gram kubar esrar, pet şişeler içine ekili vaziyette 29 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Ev sahibi C.K, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.